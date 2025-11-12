Володин призвал объективно оценивать советское прошлое и не повторять ошибок

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Объективное отношение к советскому периоду с его достижениями и проблемами позволит России избежать в будущем тех ошибок, которые были в СССР. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

В ходе обсуждения темы продовольственной безопасности Володин отметил, что Советский Союз первым запустил человека в космос, но "полки [в магазинах] были пустые". "А сейчас наоборот: у нас спутниковая группировка недостаточная, а экспортируем зерно, масло, другие продукты сельского хозяйства. <…> 70 лет не могли страну накормить", - сказал он.

"Это наша история, поэтому, если мы будем ее объективно трактовать, тогда мы будем с вами в будущем только сильнее от этого. Ошибок не будем совершать, потому что не будем фантазировать", - подчеркнул Володин.

По его словам, многие жители старшего поколения до сих пор помнят время, когда им приходилось стоять в очередях или ездить за продуктами в Москву. "Для одних они были в магазинах специализированных, пайки выдавали, а другие в фуфайках стояли у станков и на селе работали, и паспорта не выдавали. Об этом надо говорить", - отметил председатель Госдумы.