Мишустин: объем электронной торговли за полгода вырос более чем на треть

Он превысил отметку в 5 трлн рублей, отметил премьер-министр РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Объем электронной торговли в РФ за первое полугодие вырос более чем на треть и превысил отметку в 5 трлн рублей. Об этом заявил на пленарной сессии форума "Цифровые решения" премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Объемы электронной торговли только за первое полугодие увеличились более чем на треть, превысив 5 трл рублей", - отметил председатель правительства. "Существенный вклад в рост этого рынка не первый год вносят крупные универсальные интернет-площадки - маркетплейсы", - добавил Мишустин.