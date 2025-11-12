Мишустин рассказал об активном внедрении российского ПО

Уход зарубежных организаций с российского рынка открыл для IT-отрасли окно возможностей, отметил премьер-министр

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские производители программного обеспечения смогли занять освободившиеся ниши после ухода иностранных компаний, и сейчас их разработки активно внедряются, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Цифровые решения".

Он указал, что страна продолжает курс на замещение иностранного программного обеспечения. "Уход зарубежных организаций с нашего рынка открыл для IT-отрасли окно возможностей, которыми ее представители успешно воспользовались. Многие предприятия существенно нарастили зрелость своих продуктов и закрыли появившиеся ниши. Активно внедряется российское базовое общесистемное ПО. Это и операционные системы, и офисные программы, и платформы виртуализации. За последние три года объем продаж такого софта вырос в два раза", - сказал Мишустин.

Динамично развивается корпоративный сегмент, добавил он. Компании переходят на отечественные системы управления ресурсами предприятия. "Что важно - растет конкуренция внутри рынка, он пополняется новыми участниками. И продукты уже вышли на уровень производительности, соответствующий требованиям самых больших корпораций", - заметил глава кабмина.

Премьер обратил внимание, что выпускаются специализированные версии продуктов для конкретных отраслей. В машиностроении и строительстве, например, применяются российские программы автоматизированного проектирования, инженерных расчетов и управления жизненным циклом. А ведущий металлургический холдинг создал собственную математическую модель для управления станом холодной прокатки и уникальную высокоточную систему измерения профиля горячекатаного металла.

"Более 50 крупных промышленных корпораций вместе занимаются развитием открытой автоматизированной системы управления технологическими процессами. Решаются сразу две задачи: с одной стороны, такая платформа нужна, чтобы наладить бесперебойное функционирование предприятия. А с другой, надо добиться совместимости оборудования разных производителей и гибкости для его будущей модернизации. Уже готов программный контроллер с открытым кодом - основной элемент для дальнейшей автоматизации. Знакомились с ним, летом, на конференции ЦИПР. Ждем от разработчиков новых успехов", - добавил председатель правительства.

Стратегическая задача

Мишустин подчеркнул, что правительство поддерживает спрос на отечественные решения. "Именно они получают преференции при закупках в органах государственной власти и госкорпорациях, на объектах критической информационной инфраструктуры, при реализации ведомственных программ цифровой трансформации", - указал он.

Президент подчеркивал, что "стратегическая задача - кратно увеличить использование на основных направлениях национального программного обеспечения", напомнил премьер. "И мы продолжаем идти к этой цели", - резюмировал он.