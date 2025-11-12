МЭА прогнозирует снижение мирового спроса на уголь к 2030 году

Как утверждается в публикации агентства, в то же время спрос на нефть и природный газ продолжит расти до 2050 года

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Спрос на уголь в мире будет сокращаться до конца этого десятилетия. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в опубликованном ежегодном прогнозе.

Как утверждается в публикации, в то же время спрос на нефть и природный газ продолжит расти до 2050 года.

По данным документа, в 2024 году потребление угля, природного газа и нефти достигли рекордных показателей. Отмечается, что использование угля стало основным источником выбросов от энергетики.