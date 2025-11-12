Патрушев: страны БРИКС "неплохо" продвинулись в создании зерновой биржи

Идет обсуждение технических деталей, заявил вице-премьер РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Страны БРИКС "достаточно неплохо" продвинулись в создании зерновой биржи, в настоящее время идет обсуждение технических деталей, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Идет разговор о том, чтобы создать зерновую биржу БРИКС. Мы достаточно неплохо в этом отношении продвинулись. Идет уже обсуждение достаточно технических деталей", - сказал Патрушев.

Весной 2024 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. В конце октября в Казани на заседании саммита БРИКС в расширенном составе он заявил, что несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масличных культур - таким образом, открытие зерновой биржи объединения поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.