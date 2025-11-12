Мишустин сообщил о выделении вузам грантов до 350 млн рублей на изыскания по ИИ

Их получают 13 исследовательских центров, отметил премьер-министр

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ предоставляет гранты в размере до 350 млн рублей центрам на базе вузов и научных организаций, проводящим изыскания в области искусственного интеллекта. Их получают 13 исследовательских центров, заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".

"По поручению президента правительство оказывает поддержку центрам на базе вузов и научных организаций, проводящим изыскания в этом секторе [в секторе искусственного интеллекта]. Предоставляем государственные гранты - до почти 350 млн рублей каждый - на такие цели", - указал Мишустин.

Такие гранты, по словам премьера, получают 13 исследовательских центров. "Большинство из них сконцентрировались на формировании заделов для развития сильного искусственного интеллекта, способного к самообучению. Остальные - разрабатывают прикладные решения для различных отраслей", - пояснил он.

Мишустин напомнил, что Россия, по словам президента РФ Владимира Путина, должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению технологий ИИ во все без исключения сферы жизни.

"В России уже сейчас персональные ассистенты на основе искусственного интеллекта появляются в большинстве крупных цифровых экосистем, на маркетплейсах и в банках. Робот Макс на портале Госуслуг в день оказывает свыше 2 млн консультаций и помогает пользователям оформлять документы, - привел пример глава кабмина. - А отечественные "умные" колонки стали по-настоящему массовым продуктом. Их в стране 15 млн".

Область искусственного интеллекта является четвертым направлением для усиления кооперации государства и бизнеса, резюмировал премьер.