Мишустин: в 2026 году в Москве могут запустить первое беспилотное такси

Премьер попросил обратить внимание, что подобные технологии должны внедряться только после всех испытаний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Первое беспилотное такси может появиться в Москве в 2026 году, но пока с водителем-испытателем в салоне. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".

"Формирование полноценного рынка наземных перевозок таким [беспилотным] транспортом продолжится. Например, коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне", - рассказал премьер.

Он попросил обратить внимание на то, что подобные технологии должны внедряться только после того, как пройдут все необходимые испытания и докажут, что безопасны и удобны для граждан.