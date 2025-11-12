Мишустин отметил успехи развития беспилотных технологий

По словам премьер-министра РФ, в октябре автономный легковой автомобиль совершил самостоятельную поездку в 400 км из Тулы в Москву и обратно

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Отрасль беспилотных технологий демонстрирует успехи. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на главной пленарной сессии форума "Цифровые решения".

"Здесь уже есть успехи. Сегодня на трассах и полигонах используется 90 беспилотных грузовиков. Только в текущем году их пробег превысил 8,5 млн км", - рассказал он.

По словам премьера, в октябре автономный легковой автомобиль совершил самостоятельную поездку в 400 км из Тулы в Москву и обратно. Водитель-испытатель был в машине, но ни разу не вмешивался в управление.