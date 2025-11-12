Мишустин: к 2030 году планируется выпускать свыше 10 тыс. специалистов по ИИ

Премьер-министр РФ также отметил, что в 2025 году значительно расширилась кооперация ведущих отечественных компаний с вузами, запущены десятки совместных инициатив

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Планируется к 2030 году выпускать свыше 10 тыс. специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) по программе подготовки IT-специалистов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Цифровые решения".

"С 1 сентября в сотрудничестве с университетами и технологическими корпорациями появилась новая линейка программ обучения высококвалифицированных "айтишников" уровня "мидл". К 2030 году по ней планируется выпускать не менее 3,5 тыс. разработчиков и свыше 10 тыс. специалистов в области искусственного интеллекта", - сказал премьер.

Мишустин отметил, что будущие успехи IT-отрасли зависят от людей, которые в ней трудятся. По его словам, правительство уделяет самое серьезное внимание подготовке кадров. Глава кабмина привел данные, согласно которым, за последние пять лет число выпускников по профилю информационных технологий выросло на 27%. "Каждый десятый выпускник вуза получает образование именно в этой сфере. В прошлом году на бюджетные места по IT-специальностям принято около 130 тысяч человек", - сказал Мишустин.

Премьер также отметил, что в 2025 году значительно расширилась кооперация ведущих отечественных компаний с вузами, запущены десятки совместных инициатив, прежде всего по таким актуальным направлениям как программная инженерия и микроэлектроника, телекоммуникации, космическая связь, системы искусственного интеллекта.

"Сейчас в российской IT-индустрии 1,1 млн сотрудников. Только в этом году в нее пришло более 100 тыс/ человек. Потребности - еще выше. И важно, чтобы бизнес активнее участвовал в подготовке своих будущих команд. Укрепление кадрового потенциала отрасли - наше общее дело", - подытожил он.

Премьер подчрекнул, что правительство при принятии решений, которые касаются IT-отрасли, всегда старается прислушиваться к мнению предпринимателей, которые изнутри знают ситуацию, понимают, какие шаги дадут максимальный эффект и станут стимулировать развитие индустрии. "Объединяя знания, опыт и идеи, мы можем не только отвечать на вызовы времени, но и создавать новые возможности для совместного движения вперед", - сказал он, пожелав работе форума успехов.