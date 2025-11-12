Минпромторг ожидает роста локализации российской сельхозтехники до 95%

В том числе электронная компонентная база благодаря проектам по микроэлектронике и фабрикам также будет отечественная, уверен глава министерства Антон Алиханов

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уровень локализации российской сельскохозяйственной техники вырастет до 95% к 2030 году, уверен глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Уверен, что к 2030 году сможем достичь уровня 95% по локализации. То есть это будут все главные ключевые узлы. В том числе электронная компонентная база, уверен, благодаря проектам по микроэлектронике, которые мы сейчас реализуем, фабрикам, которые строим, также будет наша, отечественная", - сказал министр на правительственном часе в Госдуме.

В настоящее время уровень локализации отечественной техники ключевых производителей - "Ростсельмаш" и Петербургский тракторный завод - составляет 83%.