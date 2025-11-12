Минфин не в курсе увеличения пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ не участвует в обсуждениях увеличения пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран, заявил журналистам в кулуарах Совета Федерации статс-секретарь замминистра финансов России Алексей Сазанов.

"Я таких обсуждений не знаю", - сказал замминистра.

В октябре три источника на алкогольном рынке заявили РБК, что российские власти обсуждают повышение с 1 января 2026 года пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран, включая виски, ром, настойки и ликеры. Повышение пошлины по инициативе Минфина рассматривается на площадке подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, подтвердил РБК федеральный чиновник, знакомый с этой инициативой.