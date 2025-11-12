Льгота по НДС, связанная с обслуживанием банковских карт сохранена

Из-за сохранения нормы ежегодно из доходов будет приходить порядка 30 млрд рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ сохранит льготу по налогу на добавленную стоимость (НДС) для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. Об этом заявил журналистам в кулуарах Совета Федерации статс-секретарь - замминистра финансов России Алексей Сазанов.

"Поправки в правительство внесены, соответственно, норма об обложении НДС такого рода операций сохранена. Порядка 30 млрд [рублей] ежегодно (будет получено доходов из-за сохранения нормы - прим. ТАСС)", - сказал Сазанов.

Ранее из поправок в Налоговый кодекс, размещенных в базе данных нижней палаты парламента, следовало, что в российском законодательстве могут измениться налоговые условия для банковских операций с платежными картами. В новой редакции кодекса предлагалось исключить обслуживание банковских карт из перечня не облагаемых НДС операций. Это означало, что такие банковские услуги могут перейти в категорию облагаемых стандартной ставкой налога.