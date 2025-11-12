Минфин получил обращение о продлении отсрочки выплаты акциза на сталь

Пока никаких решений нет, заявил замглавы министерства Алексей Сазанов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ получил обращение о продлении отсрочки выплаты акциза на жидкую сталь, но правительство еще не приняло соответствующее решение, заявил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов.

"Обращение есть, соответствующих решений на этот счет нет никаких. Решение принимает правительство, сейчас решений никаких нет", - сказал замминистра.

Ранее он отмечал, что отсрочка по уплате акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду может быть продлена после 1 декабря, если от отрасли поступит соответствующий запрос. Меры по продлению этих льгот для металлургов будут рассматриваться вместе с аналогичными мерами поддержки угольщиков.

Правительство ранее отсрочило для предприятий черной металлургии сроки уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых на железную руду. Сроки таких платежей продлены до 1 декабря 2025 года включительно. Кабмин рассчитывает, что такое решение позволит компаниям отрасли высвободить оборотные средства, что окажет дополнительную поддержку их операционной деятельности и инвестиционным проектам.