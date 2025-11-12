Срок действия налогового вычета для "Газпрома" по НДПИ может длиться до 2034 года

Этот вычет является частью поправок, которые входят в бюджетный пакет ко второму чтению законопроекта

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Налоговый вычет по НДПИ для "Газпрома", который с августа 2028 года составит 5,5 млрд рублей в месяц, будет действовать на постоянной основе вплоть до возможного изменения законодательства. Льгота может сохраниться как минимум до 2034 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Он будет действовать пока не будут внесены другие изменения в законодательство. <…> Мы предполагаем, что до 2034 года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что финансирование вычета для "Газпрома" будет обеспечено за счет дифференцированного повышения ставки НДПИ для независимых производителей газа.