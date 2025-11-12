Инвестпрограмма "Северстали" в 2025 году составит около 165 млрд рублей

Компания в 2025-2026 годах планирует значительные инвестиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Инвестпрограмма "Северстали" в 2025 году составит около 165 млрд рублей, на 2026 год будет достаточно высокой, сообщил генеральный директор "Северсталь менеджмент" Александр Шевелев на "Металлэкспо-2025".

"В этом году мы подтверждаем свой прогноз capex порядка 165 млрд руб.", - сказал он, добавив, что компания планирует значительные инвестиции в 2025-2026 годах в связи с реализацией ряда важных и крупных проектов.

"На следующий год на сегодняшний день мы делаем только оценку capex проектов, они проходят очень жесткое ранжирование. Capex на следующий год будет тоже достаточно высокий", - сказал он. Шевелев добавил, что не хотел бы озвучивать конкретные цифры, компания представит их ориентировочно в феврале.