ОПЕК вновь сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2025-2026 годы

Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2025 году может вырасти на 1,3 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть в 2025 году может вырасти на 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 105,14 млн б/с, следует из отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

В странах ОЭСР прогнозируется рост спроса на нефть примерно на 0,1 млн б/с в 2025 году, в то время как в странах, не входящих в ОЭСР, ожидается рост примерно на 1,2 млн б/с в 2025 году.

В 2026 году ОПЕК ждет роста спроса на нефть на 1,4 млн б/с, до 106,52 млн б/с. Таким образом, организация вновь сохранила прогноз по росту спроса на нефть на 2025 и 2026 годы. В странах ОЭСР прогнозируется рост примерно на 0,1 млн б/с в годовом исчислении, в то время как в странах, не входящих в ОЭСР, ожидается рост примерно на 1,2 млн б/с в годовом исчислении в первую очередь за счет Азии.

Кроме того, ОПЕК сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК+" на 2026 год на уровне 0,6 млн б/с, но повысила прогноз на 2025 год на 0,1 млн б/с, до 0,9 млн б/с.

В 2025 году добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК+, увеличится до 54,11 млн б/с, а в 2026 году - на 0,6 млн б/с, до 54,75 млн б/с.

Основными драйверами роста поставок нефти среди стран "не ОПЕК+" станут США, Канада, Бразилия и Аргентина.