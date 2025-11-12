ОПЕК: Россия в октябре увеличила добычу нефти на 47 тыс. б/с

В сентябре РФ добывала меньше договоренностей ОПЕК+ на 94 тыс. б/с

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия в октябре нарастила добычу нефти на 47 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,382 млн б/с, и добывала меньше плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 99 тыс. б/с. Это следует из данных, представленных в отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Россия в октябре должна была добывать 9,481 млн б/с нефти с учетом всех добровольных сокращений и обязательств по компенсации перепроизводства. В октябре Россия должна была компенсировать 10 тыс. б/с сверхдобычи, допущенной в период добровольных сокращений в рамках договоренностей ОПЕК+. Таким образом, добыча оказалась ниже плана - на 99 тыс. б/с.

В сентябре Россия добывала меньше договоренностей ОПЕК+ на 94 тыс. б/с.

В настоящее время добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+. С начала 2024 года по март 2025 года базовая квота России на добычу с учетом добровольных ограничений составляла 8,978 млн б/с. Этот показатель не учитывал обязательства по компенсации сверхдобычи, допущенной в период добровольных ограничений.

С апреля 2025 года Россия, согласно плану ОПЕК+, приступила к росту добычи, этот показатель будет постепенно увеличиваться каждый месяц. Изначально восстановление добычи было рассчитано до сентября 2026 года, однако ОПЕК+ начал наращивать добычу более высокими темпами на фоне благоприятной ситуации на рынке нефти.