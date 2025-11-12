Москалькова: оргнабор трудовых мигрантов надо вести во всех странах СНГ

Реализацию предложения уполномоченный по правам человека в РФ видит в заключении соглашений об организованном наборе трудовых мигрантов с другими странами СНГ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила распространить на все страны СНГ положительный опыт организованного набора трудовых мигрантов в Узбекистане и Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена по итогам заседания секции по вопросам международного сотрудничества и защиты прав мигрантов экспертного совета при уполномоченном.

"Федеральный омбудсмен предложила распространить положительно зарекомендовавший себя на практике опыт организованного набора трудовых мигрантов республик Узбекистан и Таджикистан", - говорится в сообщении.

Реализацию данного предложения Москалькова видит в заключении соглашений об организованном наборе трудовых мигрантов с другими странами СНГ.