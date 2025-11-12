ГД приняла в I чтении законопроект о штрафах не чаще раза в день за езду без ОСАГО

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о привлечении к административной ответственности за вождение без полиса ОСАГО только раз в день, если камеры фотовидеофиксации зафиксировали более одного нарушения в сутки.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Предлагается внести изменения в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). По данной статье за отсутствие полиса ОСАГО при управлении автомобилем его владелец может получить штраф в размере 800 рублей. За повторное нарушение предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Законопроектом предлагается дополнить статью примечанием, согласно которому владелец автомобиля, управляющий им без полиса ОСАГО, не будет привлекаться к административной ответственности более одного раза в день, если нарушение было зафиксировано работающими в автоматическом режиме камерами фотовидеофиксации два и более раз в день.

Как отмечается в пояснительной записке, поправки обусловлены разработкой дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Механизм разрабатывают Банк России, Минфин, МВД и Российский союз автостраховщиков.