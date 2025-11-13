Сессия "Хайтек: человек в центре технологического лидерства". Видеотрансляция
К 2030 году Россия ставит амбициозные цели: удвоить расходы на НИОКР, обеспечить технологический суверенитет и войти в число мировых лидеров по сквозным технологиям. Но технологическое развитие - это не только оборудование и алгоритмы. Главный фактор прогресса остается прежним - человек. Его профессионализм, мотивация и готовность к развитию определяют не только конкурентоспособность корпораций, но и производительность труда страны в целом.
Сегодня технологии меняются быстрее, чем учебные планы. Мир ждет инженеров нового типа - тех, кто способен управлять роботизированными комплексами, программировать AI и работать со сквозными технологиями. Чемпионат "Хайтек" становится площадкой, где формируются профессии будущего, проверяются гипотезы и отрабатываются новые модели образования и международной кооперации.
В центре обсуждения:
- Какие технологии станут драйверами технологического лидерства в ближайшие годы? Кто драйвер – человек или технологии?
- Инженер будущего: сварщик-программист или программист-сварщик? Как перестроить систему подготовки под запросы высокотехнологичной промышленности?
- Какие стимулы и практики профессионального роста позволяют соединить личные устремления и национальные задачи?
- Какие новые стандарты и решения Россия через «Хайтек» может предложить миру?