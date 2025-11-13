Трансляция

Сессия "Хайтек: человек в центре технологического лидерства". Видеотрансляция

К 2030 году Россия ставит амбициозные цели: удвоить расходы на НИОКР, обеспечить технологический суверенитет и войти в число мировых лидеров по сквозным технологиям. Но технологическое развитие - это не только оборудование и алгоритмы. Главный фактор прогресса остается прежним - человек. Его профессионализм, мотивация и готовность к развитию определяют не только конкурентоспособность корпораций, но и производительность труда страны в целом.

Сегодня технологии меняются быстрее, чем учебные планы. Мир ждет инженеров нового типа - тех, кто способен управлять роботизированными комплексами, программировать AI и работать со сквозными технологиями. Чемпионат "Хайтек" становится площадкой, где формируются профессии будущего, проверяются гипотезы и отрабатываются новые модели образования и международной кооперации.

В центре обсуждения: