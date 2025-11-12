Президент Болгарии наложил вето на ограничивавший права "Лукойла" в стране закон

Румен Радев считает, что принятые изменения подрывают правопорядок в стране

СОФИЯ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев отправил в парламент на новое рассмотрение закон об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки, который фактически вводил внешнее управление над активами компании "Лукойл". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент считает, что принятые изменения подрывают правопорядок в стране, противоречат основным европейским правовым нормам и создают высокий риск для государственных финансов", - говорится в сообщении.

Радев также полагает, что по совокупности поправок закон, принятый парламентом 7 ноября, на практике предусматривает косвенную национализацию активов предприятия с возможностью их последующей передачи неопределенному количеству третьих лиц, открывая широкий простор для произвола и злоупотреблений, нарушает основные конституционные принципы.

Одобренный правящим большинством законопроект предусматривал введение на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас" поста особого торгового управляющего, с момента назначения которого нынешнее руководство предприятия, акционеры и собственники капитала лишаются права принимать решения, распоряжаться акциями и денежными средствами. Административные акты, изданные особым управляющим, не подлежали бы административному и судебному контролю.

Ожидается, что вето президента депутаты правящего большинства преодолеют на одном из ближайших заседаний парламента, о подобных намерениях уже заявлено публично.