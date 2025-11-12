Малков призвал ускорить подготовку стандарта развития конкуренции в регионах

Начальник управления по взаимодействию с территориальными органами и координации проектов по развитию конкуренции ФАС России Оксана Кузнецоваотметила, что субъекты выражают высокую заинтересованность в создании такого стандарта

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Разработка единой системы координат для подготовки регионами дорожных карт по реализации стандарта развития конкуренции в субъектах РФ должна быть ускорена для повышения эффективности работы и получения наиболее действенных результатов. Такое мнение выразил председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Эффективная и конкурентная экономика", губернатор Рязанской области Павел Малков.

"У нас, на самом деле, очень немного времени на подготовку дорожных карт [по реализации стандарта развития конкуренции в регионах]. Если правильно помню, в соответствии с [национальным] планом, дорожные карты должны быть утверждены до 1 мая следующего года. И без системы координат, без стандарта работы, [работа] просто в воздухе у нас повиснет. Мы, конечно, разработаем дорожные карты, но непонятно, как их потом оценивать, всю нашу большую работу - не просто нужна система координат, она нужна достаточно быстро", - сказал он.

Председатель рабочей группы профильной комиссии "Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике", губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что регионы сталкиваются со сложностями в вопросе разработки документов стандарта. "Нам важно, чтобы в установленные сроки все необходимые порядки были приняты для того, чтобы субъекты РФ получили единую систему координат, чтобы потом можно было мониторить и отслеживать то, как развивается конкуренция в разрезе как товарных рынков, так и в разрезе субъектов в части достижения целей, которые поставлены национальными проектами, национальными приоритетами", - сказал он журналистам по итогам заседания.

Начальник управления по взаимодействию с территориальными органами и координации проектов по развитию конкуренции ФАС России Оксана Кузнецова на заседании комиссии отметила, что субъекты выражают высокую заинтересованность в создании такого стандарта. "Мы все понимаем, что без определения перечня товарных рынков, ключевых показателей, которые необходимо достигать, организовать работу и вообще разработать дорожные карты, что, напомню, предусмотрено национальным планом по развитию конкуренции уже на следующий пятилетний период, 2026-2030 годы, практически невозможно. Поэтому какие-то ориентиры, в рамках которых необходимо реализовывать эту работу для регионального уровня, они, конечно, должны быть закреплены, на наш взгляд, в едином документе", - добавила она.

Кузнецова подчеркнула, что в ФАС считают необходимой разработку подобного стандарта для регионов. "У нас основные рынки социально значимые, те, которые влияют на развитие бизнеса, которые оказывают влияние на удовлетворенность граждан, на цены - все ключевые вопросы у нас регионального уровня. То есть там, где розница. Поэтому решать какие-то вопросы, связанные с развитием конкуренции, без регионов, на наш взгляд, невозможно - результата на федеральном уровне мы добиться не сможем", - сказала она.