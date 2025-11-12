Путин поставил цель создания собственных технологических платформ

Президент назвал рабочие профессии стимулом роста экономики

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал создавать собственные технологические платформы, а не ограничиваться импортозамещением. Такую задачу он поставил, обращаясь по ВКС к участникам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

"Мы уже в России давно поняли, что дело даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ. Вот к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего готовить должны кадры", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что нынешний форум регионов посвящен весьма актуальной теме - "Рабочие профессии - стимул роста экономики". Она напрямую направлена на повышение производительности труда, на подготовку кадров, на решение социально-экономических проблем развития и в Казахстане, и в России.

"Действительно, квалифицированные кадры по прикладным специальностям в настоящее время особенно востребованы. Это обусловлено проводимыми в наших странах программами импортозамещения, создания собственных технологических производств и локализации выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - заметил глава российского государства.