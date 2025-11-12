Президент Румынии: НПЗ "Лукойла" в стране может перейти под контроль властей

Никушор Дан сообщил, что в стране есть комиссия, занимающаяся оценкой стоимости предприятий стратегического значения

БУХАРЕСТ, 12 ноября. /ТАСС/. Принадлежащий компании "Лукойл" НПЗ Petrotel в Румынии может "на ограниченный период" перейти под контроль властей, заявил на пресс-конференции президент страны Никушор Дан.

"Есть вариант, который однако нуждается в особых нормативных рамках, <...> чтобы на ограниченный период НПЗ перешел к румынскому государству", - сказал он. Пресс-конференция транслировалась на сайте администрации главы государства.

По словам президента, в стране есть комиссия, занимающаяся оценкой стоимости предприятий стратегического значения. "Конечно, существует заинтересованность в его приобретении. Однако ничего не заставляет нас торопиться с этим процессом", - сказал он.

Дан отметил, что "Лукойл" имеет в Румынии НПЗ и сеть АЗС. "Важен НПЗ, который в настоящее время закрыт на техобслуживание и будет вновь открыт через несколько недель, - сказал он. Как указал президент, "остановка [НПЗ] не повлияла на снабжение". Однако он признал, "если НПЗ больше не будет работать, перерабатывать нефть", стране придется "импортировать больше". "Это проблема", - заключил Дан.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Лукойл" и "Роснефть", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям.

