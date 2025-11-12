АВВР назвала пошлину в 25% для вин из недружественных стран недостаточной мерой

Ассоциация виноградарей и виноделов России предлагает повысить ее до 200%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) продолжает придерживаться позиции о необходимости введения пошлины в 200% для вин из недружественных стран, пошлина в 25% является недостаточной мерой. Об этом сообщил член правления АВВР Дмитрий Киселев, выступая на Российском винодельческом форуме.

"Предложение правления АВВР было ввести 200% пошлину для вин недружественных стран. Это предложение пока нереализовано, но оно остается нашей позицией. Сейчас размер пошлины составляет 25%, что, по нашему мнению, конечно, является недостаточной мерой", - сказал он.

В августе 2024 года правительство РФ утвердило повышенные таможенные пошлины на ввоз цветов и алкоголя из недружественных стран. При этом пошлинана вина и вермуты, которые и ранее были включены в перечень, была повышена с 20% до 25% - но не менее $2 за 1 л. Также Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила установить ввозную пошлину для вин из стран НАТО в 200%. Виктория Абрамченко, занимавшая тогда пост вице-премьера РФ, заявила, что правительство России рассмотрит эту инициативу. Начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора сообщал, что такая пошлина в случае ее введения будет носить запретительный характер.