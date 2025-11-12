На площадку АЭС "Аккую" в Турции доставили корпус реактора для блока № 4

Оборудование изготовлено на заводе "Атоммаш", сообщили в Росатоме

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Корпус реактора для блока № 4 АЭС "Аккую", возводимой Росатомом в Турции, доставлен на площадку строительства. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"12 ноября 2025 года на стройплощадку АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин доставлен корпус реактора для энергоблока № 4. Оборудование изготовлено на заводе "Атоммаш" (г. Волгодонск, Ростовская область) - предприятии машиностроительного дивизиона Росатома, специализирующемся на производстве реакторного оборудования для АЭС большой мощности", - говорится в сообщении.

Помимо корпуса реактора на стройплощадку станции доставлены транспортный шлюз для блока № 3 и компенсатор давления для блока № 4. Доставка корпуса для четвертого блока означает, что поставка реакторов для всех четырех блоков АЭС "Аккую" завершена.

Корпус реактора - оборудование первого класса безопасности. После загрузки ядерного топлива в нем протекает управляемая цепная реакция. К изделию предъявляют повышенные требования к качеству на всех этапах производства. Корпус реактора, изготовленный из высокопрочной теплостойкой легированной стали, имеет длину порядка 13 м, диаметр - 4,5 м. Вес изделия составляет 320 тонн. Срок службы - от 60 лет с возможностью продления до 80 лет.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турецкой Республике, сооружается госкорпорацией "Росатом". Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").