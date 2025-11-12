Канада ввела санкции против структур ГРУ, банка Киргизии и завода "Газпрома"

В список по юрлицам внесли Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), российская компания Zservers и провайдер Xhost Internet Solutions

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Канады внесли в санкционные списки по России 161‑й Центр подготовки специалистов особого назначения, 85-й главный центр специальной службы ГУ ГШ ГРУ и Главный центр специальных технологий ГРУ. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Канады.

Кроме того, в список попал российский завод по производству сжиженного природного газа и морской СПГ-терминал "Газпром СПГ Портовая", проект "Новатэка" "Арктик СПГ - 2", киргизский "Капитал Банк Центральной Азии" и платформа трансграничных расчетов A7 (создана ПСБ). В список по юрлицам были внесены Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), российская компания Zservers и провайдер Xhost Internet Solutions.

12 ноября Оттава внесла в антироссийские санкционные списки 13 физических и 11 юридических лиц. Как пояснила глава МИД Канады Анита Ананд, рестрикции связаны с конфликтом на Украине.