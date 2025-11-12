Регулирующий работу маркетплейсов закон вступит в силу в 2026 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что по поручению президента страны Владимира Путина, правительство совершенствует нормативную базу, регулирующую работу маркетплейсов, для защиты интересов покупателей и предпринимателей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Федеральный закон, защищающий интересы пользователей маркетплейсов и предпринимателей, реализующих на таких площадках товары, вступит в силу с октября 2026 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на площадке форума "Цифровые решения".

Глава кабмина подчеркнул, что по поручению президента страны, правительство совершенствует нормативную базу, регулирующую работу маркетплейсов, для защиты интересов покупателей и предпринимателей.

"Для чего с учетом обратной связи от бизнеса был подготовлен соответствующий федеральный закон. Он принят и вступит в силу с октября следующего года", - отметил глава кабмина.

По словам Мишустин, маркетплейсы вносят крупный вклад в рост объема рынка электронной торговли, а также способствуют развитию смежных областей. "Например, в трех крупных российских городах получить товар из интернет-магазинов можно благодаря беспилотным роверам", - пояснил председатель правительства. Он добавил, что такой способ доставки с каждым годом становится дешевле.