На форуме "Арктика: настоящее и будущее" обсудят формирование трансарктического коридора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Формирование и работа трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока станут одной из главных тем международного форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А. Н. Чилингарова, который состоится в Санкт-Петербурге 9-10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба форума.

"Создается Трансарктический транспортный коридор (ТТК) от Санкт-Петербурга до Владивостока как одна из главных магистралей мира. Чтобы построить его, необходимо создать бесшовную транспортную систему, настроить транзит и круглогодичную навигацию, определиться с грузовой базой, обновить флот, модернизировать железные дороги, обеспечить безопасность судоходства. Как это сделать? Чтобы разобраться проведем три сессии в рамках конференции "ТТК и Севморпуть", - сообщила пресс-служба.

Всего в рамках форума запланировано 40 мероприятий по ключевым темам арктической повестки. Форум соберет более 2 тыс. российских и зарубежных экспертов.

Форум откроется пленарным заседанием "Арктика - 2050: будущее начинается сегодня", где руководители ключевых ведомств, компаний и научных центров поделятся своим видением Арктики в 2050 году.

На форуме пройдут отдельные сессии, посвященные реализации требований нового закона о северном завозе и обеспечению продовольственной и энергетической безопасности, привлечению инвестиций, работе МСП, креативным индустриям и туризму как растущим направлениям для диверсификации экономики. Также будет уделено внимание сохранению образа жизни и цифровизации культуры коренных народов. Отдельные дискуссии будут посвящены разработке и внедрению прорывных технологий, в том числе искусственному интеллекту, БПЛА, роботам и спутникам.

Молодежной площадкой форума станет очередной этап просветительского, профориентационного проекта "Встреча поколений".