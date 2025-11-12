В МВД рассказали о схемах мошенничества с поддельными документами от ЦБ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мошенники с целью хищения средств со счетов рассылают поддельные документы от Центробанка с предложением подключиться к якобы специальной программе, которая позволит защитить активы. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Так, в киберполиции рассказали, в чем особенность схемы. Человеку звонят, представляясь "сотрудником Банка России", "специалистом по защите прав потребителей" или "уполномоченным представителем ЦБ". Звонящий сообщает о "подозрительной активности": якобы кто-то пытался получить доступ к вашему аккаунту на Госуслугах, банковскому счету или персональным данным, ему внушают, что счета вот-вот заблокируют, деньги пропадут, а человек сам может быть включен в список "риска" Росфинмониторинга.

"Чтобы "спасти ситуацию", предлагают подключиться к секретной программе ИПБС - якобы "единственному способу" защитить свои активы", - сказали в управлении, разместив в Telegram-канале пример поддельного документа.

Затем потенциальную жертву просят подписать заявление, в котором она признает свою "вину", просит "помощи от ЦБ", обещает "выполнять все инструкции" и "не заниматься самодеятельностью". Это создает иллюзию юридической ответственности за свои действия и легитимности процесса.

"После "оформления участия в программе" мошенники требуют указать все установленные банковские приложения и перевести деньги на безопасный счет", - пояснили в УБК.

В МВД добавили, что Банк России не работает напрямую с физическими лицами как банк, такой программы ИПБС не существует в правовом поле РФ, ЦБ не налагает штрафы на граждан и не блокирует счета напрямую. Кроме того, в ведомстве отметили, что заявление о "разглашении данных Госуслуг" является манипулятивным приемом.