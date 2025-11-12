На модернизацию объектов теплоснабжения Подмосковья в 2026 г. направят 43 млрд рублей

Министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков добавил, что также в 2026 году будут введены 67 центральных тепловых пунктов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 43 млрд рублей планируется предусмотреть в бюджете Московской области на следующий год на модернизацию объектов теплоснабжения. В следующем году планируется ввести свыше 140 котельных и около 180 км сетей, сообщил в Мособлдуме министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков.

"Объем средств, предусмотренных первоначально в законе, составляет 43 млрд рублей. Из них 26 млрд рублей, больше половины, планируется направить на строительство и капитальный ремонт котельных - 213 объектов у нас будет реализовано, 146 мы должны ввести [в 2026 году]", - сказал Прянчиков в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Министр добавил, что также в следующем году будут введены 67 центральных тепловых пунктов (ЦТП) и около 180 км сетей - на эти цели направят 4 млрд рублей и 13 млрд рублей соответственно.

Кроме того, по словам Пряничкова, на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в 2026 году планируется предусмотреть 50 млрд рублей. Из них 23 млрд рублей направят на самые крупные инфраструктурные объекты - на очистные сооружения, еще по 10 млрд рублей предусмотрят на сети и водозаборные узлы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Его ключевые приоритеты базируются на укреплении социальной защиты населения, повышении качества жизни, модернизации инфраструктуры и экономики, а также последовательной реализации национальных целей развития. В 2026 году объем доходов бюджета запланирован на уровне около 1,3 трлн рублей, расходов - почти 1,4 трлн рублей. Дефицит составит 6%.