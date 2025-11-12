"Северсталь" ждет в 2025 году отрицательного денежного потока

Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев отметил, что компания "двигается в соответствии с планом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. "Северсталь" ждет в 2025 году отрицательного денежного потока, сообщил генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев на "Металлэкспо-2025".

"У нас по плану, согласно нашей стратегии, 2025 год - отрицательный денежный поток. Для нас это не новость, мы двигаемся в соответствии с планом", - сказал он.

Отвечая на вопрос о выплате дивидендов в будущем, гендиректор отметил, что это находится в компетенции совета директоров. По итогам третьего квартала компания решила не распределять дивиденды на фоне отрицательного свободного денежного потока за девять месяцев.

Шевелев также добавил, что отрицательный денежный поток в данном периоде был запланирован, поскольку это соответствует стратегическому циклу компании. "Надеемся и даже уверены, что наши инвесторы потом нам за это скажут спасибо, что мы реализовали эти проекты, которые позволят нам "забустить" в следующих периодах наши результаты и с точки зрения прибыли и затрат, с точки зрения устойчивости", - добавил он.

В соответствии с дивидендной политикой компании "Северсталь" стремится выплачивать дивиденды ежеквартально на уровне 100% от свободного денежного потока при показателе чистый долг/EBITDA ниже значения 0,5х. Вопрос о дивидендах совет директоров компании рассматривает ежеквартально.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год. Основной акционер "Северстали" - Алексей Мордашов (владеет примерно 77,03% акций компании).