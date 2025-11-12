Второй энергоблок БелАЭС будет выведен в плановый ремонт 13 ноября

Важной частью работ станет замена отработавшего ядерного топлива на свежее

МИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Второй энергоблок Белорусской АЭС 13 ноября будет выведен в планово-предупредительный ремонт. Об этом сообщило Минэнерго республики.

"Второй энергоблок Белорусской АЭС 13 ноября 2025 года будет выведен в планово-предупредительный ремонт. Такие ремонты ежегодно проводятся на атомных станциях в соответствии с установленным регламентом для обеспечения стабильного рабочего состояния оборудования", - говорится в сообщении.

В ходе запланированных мероприятий на энергоблоке № 2 будет осуществлено плановое техническое обслуживание, диагностика и ремонт оборудования и технологических систем, в том числе контроль состояния основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов. Важной частью работ станет замена отработавшего ядерного топлива на свежее - в активную зону реактора будет загружено около 25% тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом.