В Подмосковье за три года удвоили сумму привлеченных инвестиций

По итогам прошлого года объем инвестиций составил более 1,8 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 2 трлн рублей инвестиций планируется привлечь в Московскую область по итогу текущего года. За три года регион смог увеличить объем привлекаемых средств инвесторов фактически в два раза, об этом сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Мы планируем в 2025 году перешагнуть планку в 2 трлн рублей [инвестиций]. Я надеюсь, что это получится, темпы роста говорят о том, что это возможно. Напомню, что 1 трлн рублей мы перешагнули два года тому назад. Сейчас, по сути, мы за трехлетку удвоили ежегодный объем инвестиций в основной капитал", - сказала Зиновьева в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в Мособлдуме.

Согласно презентации к ее выступлению, по итогам прошлого года объем инвестиций составил более 1,8 трлн рублей. На ближайшие годы прогнозирует их существенный рост - в 2026 году власти региона рассчитывают привлечь более 2,3 трлн рублей, а в 2027 году - почти 2,6 трлн рублей.

"Наша задача к 2030 году привлечь практически 3,5 трлн рублей", - подчеркнула Зиновьева.