Канада ввела санкции против замглавы Россотрудничества Чайки

Рестрикции также ввели против гендиректора "Арктик СПГ 2" Олега Карпушина

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Канады внесли в санкционные списки заместителя руководителя Россотрудничества Игоря Чайку, генерального директора ООО "Арктик СПГ 2" Олега Карпушина, а также других граждан РФ. Об этом говорится в заявлении канадского внешнеполитического ведомства.

Как в нем уточняется, рестрикции вводятся в связи с конфликтом на Украине и затрагивают 13 физических и 11 юридических лиц. Оттава рассчитывает путем введения этих мер сократить доходы РФ от экспорта энергоносителей, а также ослабить ее оборонный потенциал. По версии канадской стороны, некоторые лица, в отношении которых введены санкции, связаны с производством беспилотников в России и сферой кибербезопасности.

В список, в частности, включены россияне, которые, как утверждали ранее американские и британские власти, связаны со спецслужбами РФ. Канадская сторона не называет их должности.