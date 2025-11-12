США в ближайшие дни объявят о мерах для снижения цен на кофе

Появятся объявления относительно продукции, которую США не выращивают, в том числе кофе, бананы и другие фрукты

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ближайшие несколько дней объявят о мерах по снижению цен в стране на ряд продуктов сельскохозяйственной области, в том числе на кофе и бананы. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

"Могу сказать, что в ближайшую пару дней вы увидите объявления относительно продукции, которую США не выращивают у себя, в том числе кофе, бананы, другие фрукты и подобные вещи. Это снизит цены очень быстро", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении снизить импортные пошлины на кофе в связи с ростом цен. Телеканал CNN сообщал, что введенные американским лидером тарифы спровоцировали в стране рост розничных цен на кофе почти на 21% в годовом исчислении. Согласно данным Национальной кофейной ассоциации, США импортируют более 99% потребляемого в стране кофе. Больше всего кофейных зерен поставляется из Бразилии (свыше 30%), Колумбии (18,3%) и Вьетнама (6,6%).