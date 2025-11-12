В Подмосковье фонд оплаты труда педагогов увеличат на 12% в 2026 году

Фонд оплаты труда воспитателей в 2026 году составит 43 млрд рублей, школьных педагогов - 91 млрд рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Фонд оплаты труда подмосковных педагогов в следующем году планируется увеличить на 12%, для воспитателей повышение составит 5%. Об этом сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

"Фонд оплаты труда для воспитателей растет на 5%, фонд оплаты труда для педагогов с учетом федеральных средств увеличивается на 12%. Здесь еще раз хочу повторить, что у нас были увеличены нормативы с 1 сентября 2025 года в среднем на 13%", - сказала Пильдес в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в Мособлдуме.

Согласно презентации к выступлению министра, фонд оплаты труда воспитателей в 2026 году составит 43 млрд рублей, школьных педагогов - 91 млрд рублей.

Также в презентации министра отмечается, что средняя заработная плата воспитателей в регионе в 2026 году составит 88,3 тыс. рублей, школьных педагогов - более 105 тыс. рублей, педагогов дополнительного образования - около 100 тыс. рублей. Преподаватели колледжей и вузов будут в среднем получать 95,8 тыс. рублей и 181,6 тыс. рублей соответственно.