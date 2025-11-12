Россия полностью выполнит обязательства по строительству АЭС в Казахстане

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия выступит партнером Казахстана в создании национальной атомной отрасли и полностью исполнит свои обязательства в качестве лидера консорциума по строительству первой АЭС в республике. Об этом говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, которую подписали лидеры двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев.

"Российская Федерация выступит надежным партнером в создании национальной отрасли атомной энергетики Республики Казахстан и в полном объеме выполнит свои обязательства в качестве лидера международного консорциума по строительству первой атомной электростанции в Республике Казахстан", - говорится в документе, опубликованном пресс-службой Кремля.

В декларации отмечается, что обе страны выступают за право государств на диверсификацию энергобаланса, исходя из специфики, однако они ориентируются на развитие с низким уровнем выбросов. "Важнейшими остаются принципы технологической нейтральности, недискриминационного доступа к международным источникам финансирования и беспрепятственной передачи энергетических технологий на взаимовыгодных условиях", - говорится в декларации. Первую АЭС в Казахстане будет строить Росатом, власти республики выбрали его в качестве лидера консорциума.