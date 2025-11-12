ФНС: предельная база для начисления страховых взносов составит 2,979 млн рублей

Основная категория плательщиков начисляет страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. С 1 января 2026 года единая предельная величина базы для начисления страховых взносов составит 2,979 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

"В отношении каждого физического лица база составит 2,979 млн рублей", - говорится в сообщении.

Основная категория плательщиков начисляет страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное (на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) и медицинское страхование. Взносы начисляются по единым тарифам - 30% в пределах установленной единой предельной базы и 15,1% с суммы, превышающей ее.

Кроме того, на 2026 год утвержден фиксированный размер страховых взносов на травматизм для плательщиков, применяющих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН). С учетом ежегодной индексации на коэффициент 1,076 он составит 2 959 рублей в год.