В Казахстане ожидают добычи 90 млн тонн нефти в 2026 году
14:48
обновлено 15:14
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Добыча нефти в Казахстане в следующем году, согласно предварительному прогнозу, составит 90 млн тонн. Об этом заявил журналистам министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
"Мы еще не сверстали его [прогноз добычи нефти в Казахстане на следующий год] до конца, но порядка 90 млн [тонн] будет", - сказал Аккенженов.
Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщали, что добыча нефти в 2025 году составит 96,2 млн тонн. В 2024 году в Казахстане добыли 87,7 млн тонн нефти. Планируется, что экспорт нефти из республики вырастет с 68,6 млн тонн в 2024 году до 70,5 млн тонн в 2025 году.