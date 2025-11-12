В Казахстане ожидают добычи 90 млн тонн нефти в 2026 году

Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов указал, что прогноз добычи нефти на 2026 год еще не сверстали

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Добыча нефти в Казахстане в следующем году, согласно предварительному прогнозу, составит 90 млн тонн. Об этом заявил журналистам министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

"Мы еще не сверстали его [прогноз добычи нефти в Казахстане на следующий год] до конца, но порядка 90 млн [тонн] будет", - сказал Аккенженов.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщали, что добыча нефти в 2025 году составит 96,2 млн тонн. В 2024 году в Казахстане добыли 87,7 млн тонн нефти. Планируется, что экспорт нефти из республики вырастет с 68,6 млн тонн в 2024 году до 70,5 млн тонн в 2025 году.