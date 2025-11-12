Стоимость серебра превысила $52 за тройскую унцию впервые с 17 октября

Цена на драгметалл росла на 2,61%

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше $52 за тройскую унцию впервые с 17 октября 2025 года. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 17:38 мск, цена на драгметалл росла на 2,61% и составляла $52,07 за тройскую унцию. К 17:52 мск стоимость серебра ускорила рост и находилась на уровне $52,225 за унцию (+2,92%).

В то же время фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex находился на уровне $4 145,4 (+0,71%).