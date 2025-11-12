МТС планирует полностью отказаться от 3G в 2027 году

Сотовый оператор отказался от устаревшего стандарта в 35 городах 21 региона России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС планирует полностью отказаться от стандарта третьего поколения в 2027 году, значительно сократив использование 3G в 2026 году. Об этом в рамках форума "Цифровые решения" рассказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Она рассказала, что в конце 2024 года 3G телефонами и смартфонами пользовались 1,8% абонентов МТС, в конце 2023 года - 2,4%, а передача данных на этих устройствах работала у 0,8% и 1% абонентов соответственно. В свою очередь доля LTE смартфонов и планшетов в общей абонентской базе выросла к настоящему моменту до 89,7% с 88,2% в конце 2024 года и с 85,8% в конце 2023 года.

"В 2025 году компания отключит половину из оставшихся в стране на начало года базовых станций 3G: 25% на сегодня выключены, еще 25% будут выведены из эксплуатации к концу декабря. МТС планирует полностью отказаться от стандарта третьего поколения в 2027 году, но падение доли 3G-пользователей позволяет максимально сократить остающиеся площадки 3G уже к концу 2026 года, на 2027 год останется их незначительное присутствие", - сказала Галактионова.

Она также сообщила, что МТС отказалась от устаревшего стандарта в 35 городах 21 региона России. До конца 2025 года сети 3G будут отключены в Новосибирске, Сочи и вдоль Черноморского побережья от Красной Поляны до Туапсе, в городах Азнакаево, Бугульма, Лениногорск, Ессентуки.