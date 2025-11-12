Россия и Казахстан подписали меморандум о развитии ОЭЗ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу взаимодействия в развитии особых экономических зон. Подписи под документом поставили министр экономического развития России Максим Решетников и министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Цель документа, как отметили в министерстве, - придать новый импульс развитию сотрудничества двух стран по вопросам привлечения и увеличения инвестиций в особых экономических зонах, производства и развития транспортно-логистической инфраструктуры и технологических цепочек ОЭЗ.

"Меморандум позволит сблизить производства и потенциальных потребителей России и Казахстана, - подчеркнул Решетников. - Окажет позитивное влияние на укрепление и развитие отношений между странами за счет создания условий эффективного взаимодействия органов управления особых экономических зон и резидентов ОЭЗ, где применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны".

Документ, по его словам, поможет развивать портовую и транспортную инфраструктуру, необходимую для эффективного функционирования особых экономических зон России и Казахстана, а также международного транспортного коридора Север - Юг.

"В реализации меморандума могут быть задействованы ОЭЗ промышленно-производственного, технико-внедренческого и портового типа, в которых применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны", - пояснил глава МЭР РФ.

Ближайшие к Казахстану и потенциально заинтересованные в развитии сотрудничества особые экономические зоны промышленно-производственного типа - "Лотос" из Астрахани, "Авангард" из Омска, "Оренбуржье" из Оренбурга, "Новосибирск" из Новосибирской области и "Южноуральская" из Челябинской области, а также ОЭЗ технико-внедренческого типа - "Томск" из Томска, "Алмаз" из Саратова и ОЭЗ портового типа "Оля" на территории Астраханской области.