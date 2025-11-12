"Атомэнергопром" выплатил почти 300 млн рублей по привилегированным акциям

Дивиденды получили владельцы 57 млн 500 тыс. ценных бумаг

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. АО "Атомэнергопром" (консолидирует гражданские активы госкорпорации "Росатом") выплатил владельцам привилегированных акций почти 300 млн рублей в виде дивидендов по итогам работы за шесть месяцев 2025 года, сообщается на сайте раскрытия информации.

"Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 292 097 319 рублей 71 копейка", - говорится в сообщении. Всего дивиденды выплачены владельцам 57 млн 500 тыс. привилегированных акций, на одну ценную бумагу пришлось 5,07995338634772 рублей.

Ранее госкорпорация сообщала, что выручка АО "Атомэнергопром" в первом полугодии 2025 года выросла на 62,4 млрд рублей или 5,7%. Прибыль от продаж за этот период составила 365,3 млрд рублей, что на 35,2 млрд рублей (на 10,7%) больше показателя за аналогичный период 2024 года. В то же время убыток компании за I полугодие 2025 года составил 56,8 млрд рублей. На финансовый результат повлияли отрицательные курсовые разницы за рассматриваемый период, уменьшив прибыль отчетного периода на 223,6 млрд рублей (до налогообложения).

"Атомэнергопром" - интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. Компания обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.