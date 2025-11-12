Лоукостер AirAsia не подавал заявок на запуск рейсов в Россию

Глава AirAsia Тони Фернандес сообщил о планах лоукостера выйти на российский рынок пассажирских авиаперевозок в интервью радио РБК

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Азиатский лоукостер AirAsia не подавал заявок Росавиации на запуск рейсов в Россию, сообщили ТАСС в Минтрансе РФ.

"В Росавиацию заявок от них не было", - сказали в министерстве.

Ранее глава AirAsia Тони Фернандес сообщил о планах лоукостера выйти на российский рынок пассажирских авиаперевозок в интервью радио РБК. По его словам, перевозчик собирается в течение шести месяцев запустить первый рейс по маршруту Бангкок - Москва, а также хотел бы летать из Японии во Владивосток.

AirAsia базируется в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии, летает более чем по 130 направлениям и эксплуатирует более 200 воздушных судов.