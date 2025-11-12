Максимальная ставка по вкладам в рублях в I декаде ноября снизилась до 15,32%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде ноября 2025 года снизилась по сравнению с предыдущей декадой и составила 15,32% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России.

Согласно данным регулятора, ставка в третей декаде октября составляла 15,37% годовых, а во второй декаде октября - 15,45% годовых.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк Дом.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту. ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов по вкладу, не рассматриваются вклады с дополнительными условиями: приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни и тому подобное. Кроме того, в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.