Инфляция в РФ с 6 по 10 ноября составила 0,09%

С начала ноября потребительские цены в РФ выросли на 0,15%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 6 по 10 ноября 2025 года составила 0,09%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 28 октября по 5 ноября 2025 года - инфляция равнялась 0,11%.

С начала ноября потребительские цены в РФ выросли на 0,15%, с начала года - на 5,32%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца и маргарин (+0,4%), полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки и гречневую крупу (+0,3%), мясо кур, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, пшеничную муку, вермишель и черный чай (+0,2%), говядину, свинину, баранину, мороженую рыбу, творог, подсолнечное масло, пшеничный и ржаной хлеб, поваренную соль и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,7%, в том числе на огурцы (+6,1%), помидоры (+2,8%), репчатый лук (+1%), столовую свеклу (+0,7%), белокочанную капусту и бананы (+0,6%), картофель и яблоки (+0,5%).

Цены снизились на сахар-песок (-0,4%), сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшено и рис (-0,2%), твердые, полутвердые и мягкие сыры, сметану и водку (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на лизобакт и ренгалин (+0,2%), активированный уголь и метамизол натрия (отечественный анальгин) (+0,1%). Снизились цены на пенталгин (-0,3%), нимесулид и трекрезан (-0,2%), валидол (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на зубные пасты (+0,7%), спички (+0,4%), пеленки для новорожденных (+0,3%), туалетное и хозяйственное мыло (+0,2%), туалетную бумагу и стиральные порошки (+0,1%). Снизились цены на сухие корма для домашних животных (-0,4%) и детские подгузники (-0,2%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны (+0,3%), мужские носки, детские спортивные костюмы и шампуни (+0,2%), легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром, майки, мужские футболки и детские джинсы (+0,1%). Снизились цены на кроссовки для взрослых (-0,4%), телевизоры (-0,3%), детские кроссовки и электропылесосы (-0,2%), женские колготки и обрезные доски (-0,1%).

Цены на дизельное топливо выросли на 0,2%, на автомобильный бензин цены снизились на 0,2%.

Услуги

Выросла средняя стоимость проживания в гостиницах 4 и 5 звезд (+0,3%), гостиницах 3 звезды и путевок в дома отдыха, пансионаты (+0,1%). Снизилась стоимость путевок в санатории и проживания гостиницах 1 звезда или в мотелях (-0,2%), гостиницах 2 звезды и хостелах (-0,1%).

Тарифы на проезд в городском автобусе выросли на 0,1%.

Выросли цены на мойку легкового автомобиля (+0,5%), мужские и женские стрижки, восстановление зуба пломбой и ремонт телевизоров (+0,1%).