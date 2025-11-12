МЭР: годовая инфляция в РФ с 6 по 10 ноября замедлилась до 7,73%

На продовольственные товары цены изменились на 0,19%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 6 по 10 ноября замедлилась до 7,73% с 7,89% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития.

"За период с 6 по 10 ноября 2025 года (5 дней) инфляция составила 0,09%. На продовольственные товары цены изменились на 0,19%, в том числе на продукты питания за исключением овощей и фруктов на 0,06%, на плодоовощную продукцию - на 1,66%. В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,03%, в секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 0,07%. Годовая инфляция на 10 ноября зафиксирована на уровне 7,73%", - отмечается в обзоре.