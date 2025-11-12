ФАС: оптовые цены на бензин и дизель в России снижаются

Это транслируется и в цены на АЗС, утверждают в Федеральной антимонопольной службе

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Снижение и стабилизация оптовой цены бензина и дизтоплива в РФ наблюдается с 24 октября и по сегодняшний день, что транслируется в цены на АЗС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

Там отметили, что ФАС продолжает осуществлять контроль за ценообразованием в оптовом и розничном сегментах топливного рынка, совместно с Петербургской биржей продолжит анализировать торговое поведение участников рынка и прорабатывать дальнейшие меры по недопущению пиковых значений при проведении торгов топливом.

"С 24 октября и на сегодняшний момент наблюдается снижение и стабилизация оптовой цены бензина и дизтоплива, что транслируется на цены на АЗС. При этом служба продолжает контроль за ценами на 12 тысячах заправках", - рассказали в антимонопольном ведомстве. В случае выявления необоснованного роста цен служба применяет меры антимонопольного реагирования, добавили там.

В ФАС также напомнили, что территориальные органы службы выдали предупреждения сетям АЗС в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях. ООО "СО "Тверьнефтепродукт" и ООО "Газпромнефть - региональные продажи" исполнили предупреждения службы. "Еще одно предупреждение находится в стадии исполнения. Также ранее было возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива", - добавили в службе.