Россия и Казахстан будут модернизировать КПП автотранспорта на госгранице

Запланированная комплексная модернизация 10 приоритетных пунктов пропуска позволит увеличить их пропускную способность более чем в два раза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан утвердили дорожную карту о развитии пунктов пропуска для автотранспорта на российско-казахстанской границе и запланировали комплексную модернизацию 10 приоритетных пунктов пропуска до 2030 года, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"Утверждена дорожная карта по развитию автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе. <…> До 2030 года планируется комплексная модернизация 10 приоритетных пунктов пропуска: Сагарчин, Маштаково, Озинки, Илек, Караузек, Бугристое, Орск, Павловка, Петухово и Ольховка, в том числе по нацпроекту "Эффективная транспортная система", - сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что запланированная комплексная модернизация 10 приоритетных пунктов пропуска позволит увеличить их пропускную способность более чем в 2 раза - до 3,5 млн грузовиков в год.

В министерстве напомнили, что на российско-казахстанской государственной границе всего 30 автомобильных пунктов пропуска. С 2021 по 2024 годы их пропускная способность выросла на 10% и достигла 2,2 млн грузовиков в год.

Транзитные железнодорожные перевозки

Кроме того, по итогам визита президента Казахстана в Россию подписано соглашение между странами об организации сотрудничества в области транзитных железнодорожных перевозок и перевалки грузов, предназначенных для экспорта в третьи страны.

"Этот документ создаст благоприятные тарифные условия, повысит эффективность использования подвижного состава обеих стран, обеспечит долгосрочное планирование транзита и перевалки грузов, а также непрерывный мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов и операторов", - отметили в Минтрансе.

О транспортной безопасности

Также Россия и Казахстан заключили соглашение о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности.

"Это позволит сформировать дополнительные механизмы взаимодействия России и Казахстана для своевременного выявления, предупреждения и пресечения актов незаконного вмешательства в работу транспортного комплекса при проведении международных перевозок", - отметили в Минтрансе РФ.